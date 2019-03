Antoni Macierewicz: Co łączy ,,narodowców'' z ,,Wyborczą''

Co łączy środowiska Platformy, ,,Gazety Wyborczej'' i niektórych narodowców? To skrajny antyamerykanizm - i prorosyjskość. Mówił o tym poseł Antoni Macierewicz.

Mówił następnie o Romanie Giertychu - postaci, która łączy Platformę Obywatelską z ,,GW''. Jak podkreślił, nie jest to zaskakujące.

,,To nie jest absurdalne. Oba te środowiska łączy niechęć do Stanów Zjednoczonych. Oba te środowiska są skrajnie antyamerykańskie. Oba te środowiska są proputinowskie nawet wtedy, gdy są świadome, że dla Putina Polska jest obiektem do zniszczenia (…). „Polska jest skazana na podział między Niemcy i Rosję” – to mówią ideologowie Putina i do tego prowadzi sojusz „Gazety Wyborczej” ze skrajnymi, drobnymi odłamami powołującymi się na formację narodową'' - wskazał.