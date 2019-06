Antoni Macierewicz: Bez Jana Pawła II nie byłoby wolnej Polski

BezJanPapyNieByłobyRozwolnieniaPoPorzeczkach 5.6.19 21:57

Wypakowali Antka z kaftana białego, żeby pokazać w upadającym z braku widzów Trwamie.

A tam o czym można ględzić? No oczywiście, że o JaniePapieBis. Czego to ten wadowicki bęcwałek nie dokonał, kogo nie zmógł, gdzie nie był, jakich rzek biegu nie odwrócił, ilu słońc nie zgasił, jakich języków nie wynalazł, których zakonnic nie uwolnił z rzeżączki, którym kontynentom nakazał się odwrócić do góry brzuszkiem, dokąd nie doleciał papolotem, gdzie dzieci głodnych nie wykarmił swoją piersią, czego to Dziwiszowi nie zostawił w nocniku...

Macierewicz będzie mógł snuć te papowojtyle pierdy aż do końca. Swojego, ale raczej trwamskiego, bo koniec koszmarnego tv-dzieła blisko.