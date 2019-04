Antoni Macierewicz apeluje do Brauna i Michalkiewicza

klaus 19.4.19 8:41

to na jakiej podstawie prawnej Gmina Żydowska odzyskuje mienie które do niej nie należało , podać przykłady, i kto to mówi o prawie, prawo jest już łamane, a PiS nie rządzi , rządzi dalej GW, i towarzysze z TVNu, wystarczy tylko jeden artykuł w tych ich publikatorach aby wszystkie służby postawione były na baczność i działań, przykład z Krakowa z Orszaku Trzech Króli, jeden z modlących podniósł rękę do góry w gescie aby mu lewactwo nie przeszkadzało,a właśnie to lewactwo chciało zadymy i co, a właśnie to zostało opisane w GW jako gest faszystowski i natychmiast policja przeszukała mieszkanie tego młodego człowieka i ciąga go prokuratura na przesłuchania i nie ma tłumaczenia, że się modlił, i co Panie Ministrze Maciarewicz kto tu rządzi i kto ustala co i kto ma mówić i robić..