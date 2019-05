Antoni Dudek w obronie Andrzeja Zybertowicza

"Środowisko naukowe stanęło na wysokości zadania. Wczoraj Komisja do Spraw Stopni i Tytułów Naukowych odmówiła przyznania tytułu profesora panu Andrzejowi Zybertowiczowi" - napisał w mediach społecznościowych prof. Tadeusz Gadacz, filozof i religioznawca.

"Nasilające się zjawisko przenoszenia sejmowych zwyczajów do świata akademickiego to prosta droga do katastrofy. Dziwię się, że tacy ludzie jak prof. Tadeusz Gadacz piszą, że "środowisko naukowe stanęło na wysokości zadania". Jestem z tej sprawie diametralnie odmiennego zdania" - stwierdził dalej Dudek.