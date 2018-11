Antoni Dudek: Czy PiS grozi ,,kordonowa koalicja''?

PiS może myśleć o zwycięstwie w wyborach parlamentarnych z umiarkowanym optymizmem - ocenia stan rzeczy po wyborach samorządowych prof. Antoni Dudek. W tekście ,,Słodko-gorzka II tura wyborów'' wskazuje, że choć PiS przegrał w wielkich miastach, to w najważniejszym wymiarze - czyli sejmikach - klęskę poniosła Koalicja Obywatelska i tego nic nie zmieni.

Podane wyniki exit poll z drugiej tury wyborów prezydenckich w Gdańsku, Krakowie i Kielcach, a także te wstępne z Radomia i Przemyśla potwierdziły to, czego dowiedzieliśmy sie już przed dwoma tygodniami: kandydaci PiS przegrywają we wszystkich większych miastach. Szczególnie spektakularny jest tu przypadek dotychczasowego prezydenta Kielc Wojciecha Lubawskiego, który należał dotąd do ligi tzw. wiecznych prezydentów, sprawujących swój urząd od 16 lat. Wypadł z niej dlatego, że przyjął poparcie PiS i je pokwitował, pojawiając się na konwencji wyborczej tej partii z udziałem prezesa Kaczyńskiego. Marcin Krupa (prezydent Katowic, wybrany w I turze) też dostał poparcie PiS, ale na żadnej imprezie tej partii prewencyjnie się nie zjawił.