Anne Applebaum: Przez naszą apatię Rosja ma szansę stać się imperium

Przez dwadzieścia lat, podkreśla dziennikarka, na Białorusi nie zaszły żadne fundamentalne zmiany, za to zmieniła się jej zdaniem Rosja i apetyty Władimira Putina, który potrzebuje spektakularnych sukcesów, by ukryć słabość rosyjskiej gospodarki i swoją spadającą popularność.

„Radość po zajęciu Krymu przeminęła, operacja w Syrii jest bardzo skomplikowana, a zdobycie kolejnej części Ukrainy wymaga od Rosji użycia dużej siły militarnej. Putin może się na to zdecyduje, ale być może do tego czasu przyłączy do Rosji Białoruś”.