Anna Zalewska: Schetyna to tchórz! Minister zapowiada też pozwanie Barbary Nowackiej

Obrona przez atak?

Plisss. Ta kobieta powinna siedzieć. Za to co zrobiła bezmyślnie z edukacją. Za swoją butę i nonszalancję i za to że jak przychodzi co do czego, to chce spieerdalać do PE bo tam jest kasa i najważniejsze - immunitet.

Powinna z wielką gracją ... Pierdnąć za to wszystko.

I tyle.

Imię wymagane

If you enter anything in this field your comment will be treated as spam

Captcha