Anna Siarkowska o ataku nożownika na księdza: Odpowiedzialność moralną ponosi totalna opozycja

"Odpowiedzialność moralną ponosi za to totalna opozycja, która z walki z Kościołem uczyniła polityczny oręż"-stwierdziła posłanka klubu Prawa i Sprawiedliwości, Anna Siarkowska.

Polityk napisała na Twitterze to, co wielu Polaków zapewne myśli, zwłaszcza w kontekście ostatnich wydarzeń, kiedy Kościół Katolicki i święte dla niego postacie czy symbole są znieważane na każdym kroku, a przypadki pedofilii wśród duchownych są wykorzystywane- również przez polityków opozycji- jako oręż do walki z Kościołem. Przed byłym premierem, sprawującym obecnie funkcję szefa Rady Europejskiej i wspierającym opozycję w Polsce, na Uniwersytecie Warszawskim przemawia skrajny antyklerykał, prezydenci miast bliscy ideowo lub wywodzący się z Platformy Obywatelskiej patronują "paradom równości", gdzie parodiuje się mszę świętą i obnosi w "procesji" kobiecą macicę w koronie.