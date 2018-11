Anna Krupka ws. KNF: Silne państwo zdaje egzamin

Zdaniem polityk Prawa i Sprawiedliwości, zachowanie premiera Mateusza Morawieckiego było odpowiednie i co najważniejsze natychmiastowe.

"To jest egzamin, który państwo zdało. Przypomnę, że za czasów państwa teoretycznego, po wybuchu afery Amber Gold, trzeba było czekać dwa i pół roku, aby trafiła ona do prokuratury. Rząd premiera Mateusza Morawieckiego zamknął formalno-prawny proces w ciągu 24 godzin. To jest szybka, natychmiastowa i zdecydowana reakcja" - tłumaczyła Krupka.