Anna Grodzka 'Polką stulecia'? Szokujący plebiscyt 'Gazety Wyborczej'

Irena Szewińska, Kalina Jędrusik czy może Maria Curie Skłodowska? "Wysokie Obcasy" organizują plebiscyt "Polka Stulecia". Redakcja kobiecego dodatku do "Gazety Wyborczej" proponuje również inne, dość zaskakujące nominacje. "Jędrusik i Nałkowskiej nie wróżę zwycięstwa"- ironizuje jedna z użytkowniczek Twittera.





Muszę Was uraczyć informacją, przez którą dziś o mało nie spadłam z krzesła.

W plebiscycie "Polka stulecia" Wysokich Obcasów nominowana do nagrody jest- obok m. in. Zofii Nałkowskiej czy Kaliny Jędrusik- ANNA GRODZKA.

Jędrusik i Nałkowskiej niestety nie wróżę zwycięstwa — Justyna (@bellarosapl) 23 września 2018

Czy była polityk zdeklasuje Marię Curie Skłodowską, Zofię Nałkowską czy zmarłą niedawno Irenę Szewińską- pierwszą damę polskiej lekkoatletyki? Znając "Gazetę Wyborczą" może to być bardzo prawdopodobne... W końcu trzeba "ciemnogrodowi" przypomnieć o pierwszej transseksualnej posłance i raz jeszcze wbić do głowy, że skoro mówi, że jest kobietą, to znaczy, że nią jest.

