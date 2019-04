Anna Fotyga: Nie wyobrażam sobie stresu dzieci

Bardzo oczekiwałam porozumienia. Liczyłam, że do niego dojdzie. Nie mam wątpliwości, że status nauczycieli powinien wzrastać. Jestem jednak przyzwyczajona do odpowiedzialności. Nie wyobrażam sobie stresu dzieci, które po raz pierwszy przystępują do egzaminów - mówiła Anna Fotyga, komentując kolejny brak porozumienia po spotkaniu przedstawicieli rządu i związków zawodowych nauczycieli.