Anna Fotyga: Całą kampanię dedykuję śp. prezydentowi Lechowi Kaczyńskiemu

Była minister Spraw Zagranicznych między innymi powiedziała: „Chcę podziękować za wspomnienie naszych ostatnich walk, ACTA 2. Mieliśmy do czynienia z historycznym lobbingiem w tej sprawie. Nie było tak łatwo się zorientować. Zrobiliśmy to jednak dzięki znakomitym prawnikom i działaliśmy jak jeden mąż. Przed nami ciągle batalia o pakiet mobilności, który rzeczywiście bardzo wpływa na los polskich kierowców. Będziemy to robili do końca. Jesteśmy bardzo w tym zjednoczeni, w całej Europie środkowej i wschodniej. Dawno ustawodawstwo nie pokazywało takich różnic. A przecież nas nie trzeba uczyć tej równości. To my możemy Unii Europejskiej i całego światu możemy pokazać koncepcję, umiejętność i możliwości takiej współpracy, która służy wszystkim". Fotyga dodała następującą dedykację: "Całą kampanię dedykuję osobie, która włożyła ogromny wkład w rozumienie miejsca Polski w Unii Europejskiej, świętej pamięci prezydentowi Lechowi Kaczyńskiemu".