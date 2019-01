Anna Azari ogłasza: Relacje z Izraelem wróciły do normy

Ambasador przekonywała, że Polska jest dobrym miejscem na konferencję o Iranie, bo jest w kwestii Teheranu neutralna.

Jak przekonywała, Polska nie robi nic niezgodnego z polityką Brukseli, a ona sama cieszy się, że Warszawa chce odgrywać dużą rolę na arenie międzynarodowej.

,,Nie widzę, żeby Warszawa robiła coś niezgodnego z polityką Unii w sprawie Iranu. Rozumiem natomiast, dlaczego taki kraj jak Polska chce odgrywać większą rolę międzynarodową. My też jesteśmy zainteresowani większą rolą Polski w UE i ONZ'' - powiedziała.

Azari zapewnia też, że relacje Polski z Izraelem są już zupełnie poprawne. Po sporze o ustawę o IPN nie zostały ślady.

,,Wróciły do normy'' - stwierdziła. Jak dodała, chciałaby, aby wkrótce do Polski przyjechał Netanjahu. ,,Przyjazd premiera na konferencję bliskowschodnią byłby też okazją do rozmów dwustronnych izraelsko-polskich. Tak po ludzku chciałabym, żeby za mojej kadencji zamknął się jakiś cykl w tych relacjach'' - mówiła.

Ambasador podkreśliła, że trwa owocna współpraca izraelskich dyplomatów z polskim rządem, na przykład w zakresie przedsiębiorczości i technologii, a także cyberbezpieczeństwa i fintechu.

Wspomniała pani w tamtym wywiadzie, że „Dyplomaci z izraelskiej ambasady, gdy są zapraszani na spotkanie w jakimś ministerstwie, to dwa razy się zastanawiają, czy iść". Czy teraz się zastanawiają? I do jakich ministerstw są zapraszani?

