Anita Włodarczyk pokonała Roberta Lewandowskiego

Anita Włodarczyk wygrała 82 plebiscyt "Przeglądu Sportowego" na najlepszego sportowca Polski. W pokonanym polu zostawiła m.in. Roberta Lewandowskiego i Rafała Majkę.

Uroczysta gala, na której wręczono nagrody w plebiscycie współorganizowanym przez "Przegląd Sportowy" i TVP, odbyła się wczoraj wieczorem. W gronie dziesięciu sportowców nagrodzonych przez polskich kibiców znaleźli się medaliści ostatnich igrzysk olimpijskich w Rio de Janeiro, a także liderzy polskich drużyn narodowych.

10 miejsce zajęła srebrna medalistka olimpijska z Rio w kajakarstwie Marta Walczykiewicz. 9 był Karol Bielecki, żywa legenda kadry szczypiornistów. 8 miejsce przypadło Bartoszowi Zmarzlikowi, który w zeszłym roku wywalczył indywidualny brązowy medal mistrzostw świata, a wraz z kolegami z reprezentacji sięgnął po Drużynowy Puchar Świata. 7 miejsce zajął jeden z filarów polskiej reprezentacji w piłce nożnej Jakub Błaszczykowski. 6 była Maja Włoszczowska, srebrna medalistka olimpijska w kolarstwie górskim.

Pierwszą piątkę otworzyły Magdalena Fularczyk-Kozłowska i Natalia Madaj, które w Rio zdobyły złoty medal w wioślarskiej dwójce. Czwarty w plebiscycie był Rafał Majka, zeszłoroczny zwycięzca klasyfikacji górskiej w Tour de France oraz brązowy medalista z Rio. Trzecie miejsce zajął Piotr Małachowski, który po pasjonującej walce na igrzyskach zdobył srebrny medal w rzucie dyskiem. Drugi był kapitan kadry Adama Nawałki Robert Lewandowski.

Niekwestionowaną zwyciężczynią plebiscytu została Anita Włodarczyk. Młociarka w ubiegłym roku osiągnęła niebywałe wręcz sukcesy, kilkakrotnie poprawiając własny rekord świata i doprowadzając go do niebotycznego poziomu 82,98 m. Zdobyła także upragnione złoto olimpijskie w Rio de Janeiro. Co więcej, niedługo po igrzyskach okazało się, że Polce przyznany zostanie też złoty medal z Londynu w związku z dyskwalifikacją Rosjanki Tatiany Łysenko. Ponadto Włodarczyk zdobyła mistrzostwo Europy w Amsterdamie, a w całym sezonie... wygrała wszystkie zawody w jakich startowała.

Włodarczyk jest pierwszą lekkoatletką od czasów Ireny Szewińskiej, której udało się wygrać plebiscyt.

8.01.2017, 13:50