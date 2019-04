Anita Gargas ujawnia ohydne grzechy ekipy Tuska. Mocny program!!!

Zamiast kar – dobrze płatne posady, zamiast odpowiedzialności – awanse. W jaki sposób zostali nagrodzeni ci, którzy podejmowali katastrofalne w skutkach decyzje w sprawie wizyty prezydenta prof.Lecha Kaczyńskiego i przedstawicieli najważniejszych organów państwa w Katyniu? Jak potoczyły się kariery tych, którzy najpierw doprowadzili do rozdzielenia wizyt prezydenta i premiera, nie zadbali o bezpieczeństwo lotu 10 kwietnia, a potem zamiatali prawdę o katastrofie pod dywan? Czy ekipa Donalda Tuska zdezerterowała wobec Rosjan w obliczu konieczności obrony polskiej racji stanu? Komu na rękę było oddanie śledztwa Moskwie i kto kłamał o doskonałej współpracy z Rosjanami? Kto pozwolił, by Kreml otrzymał narzędzie do mataczenia w śledztwie i prowadzenia gry politycznej tragedią? „Magazyn śledczy Anity Gargas” w czwartek o 22:20 w TVP1.