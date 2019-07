Anita Czerwińska o zapowiedziach Schetyny: Czekamy na wyliczenia

Mówić można dużo, obiecać można wiele; czekamy na wyliczenia, jeśli nie zostaną one ujawnione, to może znaczyć, że lider PO Grzegorz Schetyna mija się z prawdą - mówiła rzeczniczka PiS Anita Czerwińska, komentując wypowiedzi szefa Platformy Obywatelskiej, Grzegorza Scehtyny.

