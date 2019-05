- Bóg jasno mówi, że Jego imię jest obecne w Aniele. Co to znaczy? Samo imię dla kultury wschodu jest czymś niezwykle ważnym. Jeśli ktoś zna czyjeś imię, to znaczy, że zna jego istotę, zna to, co jest najważniejsze w jego życiu, zna jego misję życiową, czyli to po co w ogóle żyje. Imię Boże jest obecne w każdym Aniele. Znaczy to, że cząstka Boga, obecność Boga jest w Aniołach - mówi w ósmym odcinku serii #SpotkaniezAniołami s. Maria Druch ze Zgromadzenia Sióstr od Aniołów.