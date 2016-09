Anioł stróż pomagał bł. Katarzynie Emmerich spotkać dusze czyśćcowe

reklama

reklama

"Najpierw widziałam przestwór pełen światłości; a w tym przestworze, jako kulę jeszcze bardziej lśniącą, podobną do słońca i leżącą w słońcu, widziałam — tak mi się zdawało — jedność w Trójcy. Nazwałam to wszystko zgodą, a widziałam z niej jakoby skutek; wtem powstały pod ową kulą jakoby w sobie leżące jasne koła, pierścienie i chóry aniołów, niezmiernie jaśniejących, potężnych i pięknych. To morze światłości leżało jakoby słońce pod owym wyższym słońcem".

Z objawień bł. Katarzyny Emmerich





"Kontakty bł. Anny Katarzyny Emmerich z duszami czyśćcowymi odbywały się dzięki jej aniołowi, który przeniósł ją do tej pozaziemskiej rzeczywistości miłosierdzia, aby mogła pożywić biednych więźniów owocami swej męki: „Znalazłam się z moim przewodnikiem pośród biednych dusz czyśćcowych. Zobaczyłam ich opuszczenie, ich niezdolność do pomocy samym sobie i marną pomoc otrzymywaną od żywych. Och, ich nieszczęście jest niewypowiedziane! Podczas gdy rozmyślałam nad ich stanem, zobaczyłam, że góra oddzieliła mnie od mojego przewodnika. Niepokoiłam się o niego jak ktoś, kto umiera z głodu, niemal mdlałam z pragnienia. Widziałam go po drugiej stronie, lecz nie mogłam do niego dojść. Powie-dział mi wtedy: «Widzisz, jak błagasz o pomoc! Biedne dusze zawsze znajdują się w stanie, w jakim ty teraz jesteś»”.

„Anioł często prowadził mnie, abym modliła się przed więzieniami. Padałam na kolana, płakałam, wznosiłam ręce do nieba i błagałam Boga o miłosierdzie. Mój anioł zachęcał mnie, abym ofiarowała wszelkie wyrzeczenia za biedne dusze. One nie mogą pomóc samym sobie, są nieludzko opuszczone. Często wysyłam mojego anioła do aniołów ludzi, którzy cierpią, aby natchnął ich do przy-jęcia cierpień tych osób na siebie. Ludzie ci natychmiast odczuwają ulgę, stają się radośni i wdzięczni. Za każdym razem, gdy coś dla nich robię, modlą się za mnie. Jestem przerażona, widząc, jakie bogactwo posiada Kościół i jak je zaniedbuje, roztrwania, osądza tak powierzchownie, podczas gdy biedne dusze cierpią z powodu ich braku”.

Fragment ks. Marcello Stanzione, Spotkania z Aniołem Stróżem

30.09.2016, 21:30