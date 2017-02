Anielski Patron - przywróćmy zapomnianą modlitwę

reklama

Akcja Anielski Patron

Anielski Patron to akcja, której celem jest przywrócenie w całej Polsce zapomnianej modlitwy za wstawiennictwem św. Michała Archanioła. Choć projekt jest ważny i ambitny to w bardzo prosty sposób może się w niego włączyć niemal każdy. Wystarczy wejść na stronę: www.anielskipatron.pl i poświęcić dwie minuty na wypełnienie formularza. W ramach akcji można wziąć również udział w miesięcznej Wielkiej Nowennie do św. Michała Archanioła

Święty Michał przyzywany jest przez wiernych w walce przeciw siłom zła. Jeszcze kilkadziesiąt lat temu niemal każda Msza kończyła się słowami Święty Michale Archaniele, wspomagaj nas w walce! Choć zwyczaj odmawiania modlitwy ułożonej przez Leona XIII zanikł po Soborze Watykańskim II to coraz więcej osób dostrzega potrzebę jego przywrócenia. Stąd pomysł inicjatywy skierowanej zarówno do osób świeckich, jak i duchownych. Jedną z jej części jest wspólne odprawienie w dniach 1-31 marca nabożeństwa do św. Michała Archanioła w sprawach trudnych, tzw. Wielkiej Nowenny. Wszelkie niezbędne materiały i informacje dostępne są całkowicie bezpłatnie na stronie: anielskipatron.pl

MODLITWA DO ŚW. MICHAŁA ARCHANIOŁA

Święty Michale Archaniele, wspomagaj nas w walce, a przeciw niegodziwości i zasadzkom złego ducha bądź naszą obroną. Oby go Bóg pogromić raczył, pokornie o to prosimy, a Ty, Wodzu niebieskich zastępów, szatana i inne duchy złe, które na zgubę dusz ludzkich po tym świecie krążą, mocą Bożą strąć do piekła. Amen.

23.02.2017, 18:30