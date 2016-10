Anglicy stracą miliardy na Brexicie

reklama

Dziennik "The Times" dotarł do dokumentów brytyjskiego Ministerstwa Finansów, z których wynika, że w przypadku "twardego" Brexitu skarb państwa Wielkiej Brytanii może stracić nawet kilkadziesiąt miliardów rocznie. "Twardy" Brexit to opuszczenie UE bez zachowania swobody przepływu osób.

Z analizy Ministerstwa Finansów wynika, że będą to straty rzędu 66 mld funtów rocznie.

Według najgorszego scenariusza, wskaźnik PKB spadnie o niemal 10 proc., a w budżecie pojawi się dziura w wielkości 66 mld funtów. Oznacza to wyższe podatki oraz cięcia finansów.

Analizę przygotowała jeszcze ekipa Davida Camerona, przed referendum w sprawie opuszczenia UE. Eurosceptycy uważają więc, że nie można na niej polegać. Dziennik zwraca jednak uwagę, że nowy minister nie wyrzucił dokumentu do kosza. „W kwietniu wyśmiewano je jako propagandę, ale według naszych informacji ministerstwo finansów nie wycofuje się z tych wyliczeń”- pisze "The Times".

JJ/Fronda.pl

12.10.2016, 21:00