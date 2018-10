Angela Merkel przyznała się do błędu

Merkel wyraziła ubolewanie, że po ubiegłorocznych wyborach do Bundestagu nie udało się stworzyć tak zwanej koalicji jamajskiej (CDU/CSU, FDP i Zieloni). Kanclerz przyznała się do "dużego błędu" z państwowego i politycznego punktu widzenia. Angela Merkel zapewniła jednocześnie, że będzie robiła wszystko co w jej mocy, aby rząd wielkiej koalicji wrócił do rzeczowej pracy. Przypomnijmy, że po zeszłorocznych wyborach rozmowy koalicyjne trwały prawie pół roku.