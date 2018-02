Angela Merkel: Holocaust był niemiecki, to nasza wina

Kanclerz Niemiec Angela Merkel opublikowała w sobotę nagranie, w którym przypomina o niemieckiej odpowiedzialności za Holocaust. Powiedziała też, że czeka na ,,otwarcie nowego rozdziału'' w stosunkach z Polską.

,,Żeby nie mieszać się w sprawy polskiego ustawodawstwa, jako kanclerz Niemiec chcę tylko powiedzieć, że jako Niemcy ponosimy odpowiedzialność za wydarzenia, do których doszło podczas Holokaustu, podczas Szoah, za czasów narodowego socjalizmu'' - powiedziała Merkel. ,,Istniały obozy koncentracyjne, za które Niemcy ponoszą odpowiedzialność. Ta odpowiedzialność obowiązuje nadal i każdy rząd niemiecki będzie ją na siebie brał'' - stwierdziła Merkel.



Jak dodała, wyłącznie ,,na takiej podstawie możemy kształtować dobrą i wspólną przyszłość z Polską i z całą Europą''.



Niemiecka kanclerz mówiła też o prawdopodobnej wizycie premiera Mateusza Morawieckiego w Niemczech. Stwierdziła, że daje to okazję ,,otwarcia nowego rozdziału w stosunkach polsko-niemieckich''.

Odwołała się do podpisanej 27 lat temu umowy o dobrym sąsiedztwie i przyjaznej współpracy. Merkel nie chciała też zabierać głosu w sprawie sporu Polski z Komisją Europejską, podkreślając jedynie, że państwa członkowskie UE ,,zobowiązały się do przestrzegania zasad praworządności'', ale właściwym miejscem do dyskusji tej sprawy jest Bruksela.

Merkel mówiła też, że w sprawie kryzysu migracyjnego jest w ważnym punkcie - ochrony granic zewnętrzych UE - ,,pełna zgoda'' z Polską.

mod