Aneksja Krymu i interwencja na Ukrainie fundamentalnie zmieniły euroatlantyckie środowisko bezpieczeństwa

„W 2014 roku doznaliśmy szoku, gdy Rosja dokonała aneksji Krymu i interweniowała na Ukrainie. To fundamentalnie zmieniło euroatlantyckie środowisko bezpieczeństwa” - mówił Everard. „Sojusz Północnoatlantycki ma obecnie jednego państwowego konkurenta - Rosję oraz jednego niepaństwowego aktora, jakim są terroryści. Nie jesteśmy jednak w erze strategicznej konfrontacji, a raczej w erze strategicznego współzawodnictwa”- przekonywał dowódca.

„Rosja jest i zawsze była zafiksowana na budowaniu strategicznych barier - jak to miało miejsce z żelazną kurtyną, czy obecnie rozbudową zdolności utrudniania dostępu do teatru działań (ang. anti-access/area denial, A2/AD) - utrzymaniu wyłącznych stref wpływów oraz rozbudowie kontroli społecznej, co ma zapobiec groźbie zewnętrznej interwencji czy wewnętrznej rewolucji” - opisywał defensywną strategię Rosji. Zdaniem generała dzisiaj jednak musimy zmierzyć się z bardziej niebezpieczną Rosją, chcącą odbudować swoją pozycję, m.in. poprzez zniszczenie międzynarodowego porządku.



„Potencjał Rosji powinniśmy oceniać nie poprzez proste przeliczenie budżetu na 67 miliardów dolarów, ale poprzez jego siłę nabywczą, wynoszącą 200 mld dolarów” - mówił dowódca. „Z tymi zasobami Rosja podejmuje się działań destabilizujących obszar transatlantycki” - tłumaczył generał Everard. W opinii gościa SEDE, obecnym zamierzeniem Kremla nie jest wygranie długookresowej wojny, ale realizacja krótkich kampanii o konkretnych celach, poprzez wojnę hybrydową, na którą składają się: strategiczne zastraszanie, dezinformacja, destabilizacja, zwodzenie i zaburzanie. Rosja w tym celu jest w stanie prowadzić szybkie wojny, trwające od 30 do 60 dni, nastawione na osiągnięcie konkretnych celów na danym obszarze geograficznym. Rosyjska strategia - od porządku, przez bezwład do nowego ładu - jest spójna z taktyką grup terrorystycznych, które również w taki sposób zamierzają doprowadzić do nowego ładu i upadku Zachodu.