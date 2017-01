Waldemar Andzel dla Frondy: Czy to koniec anarchizacji Polski?

reklama

Waldemar Andzel, źr. Fronda reklama

Luiza Dołęgowska, Fronda.pl: Chciałabym zapytać, jakie przewiduje Pan zakończenie dzisiejszego dnia w Sejmie ? Czy finalnie może być brane pod uwagę wyprowadzenie siłą protestujących z nielegalnie zajmowanych miejsc - miejsca marszałka i mównicy Sejmu?

Poseł Waldemar Andzel, PiS: Myślę, że odbędą się obrady na sali Sejmu RP. Oczywiście, część posłów chce temu na wszelkie sposoby przeszkodzić, ale nie przewidujemy użycia siły, tak naprawdę Straży Marszałkowskiej, to jedyna możliwa siła jaka może być zastosowana na terenie Sejmu RP.

Ryszard Petru najpierw - w poniedziałek zgadzał się z propozycjami, które sformułowała Nowoczesna a już we wtorek wycofał się z tego i zgadza się z propozycjami, które sformułowała Platforma Obywatelska. Jak traktować poważnie .Nowoczesną, gdy jej lider po raz kolejny udowadnia swoją labilną postawę?

To jest zadziwiające - gra, którą prowadził pan Petru tak naprawdę nie przedstawia ich jako poważną formację polityczną, jeśli tak się zachowują.

Jest dziś w Sejmie wielu dziennikarzy zagranicznych, z kolei pod Sejmem zbierają się protestujący - czy to kolejny odcinek protestu, gdzie protestujący będą się - tak jak osławiony, symulujący nieżywego pan Diduszko - pokładać na ziemi jako tzw. ofiary?

Obywatele mają prawo protestować - żyjemy w demokratycznym kraju. Mają prawo wychodzić na ulicę i prezentować swoje poglądy, byle nie robiono innym krzywdy tymi protestami, ale wyrażać swoje opinie jak najbardziej mają prawo.

Widzimy, że w Senacie również sytuacja była dziś dość napięta - nad czym debatował Senat?

Z tego co wiem, nie były zgłaszane poprawki które miały być wcześniej zgłaszane - ale był głosowany budżet i myślę, że zostanie przyjęty - tak więc wszystko idzie normalnym trybem, takim jakim iść powinno. Dziś odbędzie się kolejne, 34. posiedzenie Sejmu, które - liczymy - będzie przebiegało w spokojnej atmosferze, gdzie parlamentarzyści będą mogli normalnie się wypowiadać, dyskutować, przedstawiać swoje poglądy.

Unikając budowania atmosfery zagrożenia powinniśmy przejść nad tym do porządku dziennego? Opozycja - już teraz tylko PO - jednak nie odpuszcza i wciąż blokuje mównicę.

Część opozycji zachowuje się w sposób - można powiedzieć - skandaliczny. To, co jest robione, jest to anarchizacja kraju, ale mam nadzieję, że opozycja się opamięta i na to liczymy.

Dziękuję za rozmowę

12.01.2017, 8:20