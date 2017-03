Andrzejewski: Unia Europejska bez krzyża ulegnie islamowi

reklama

"Jeżeli nie przywrócimy Unii Europejskiej chrześcijańskich zasad, to możemy się spodziewać w przyszłości tego, że siły oparte w deizmie islamskim będą coraz mocniej oddziaływać na to, co dzieje się w Zachodniej Europie" - powiedział na antenie "Radia Maryja" mecenas Piotr Andrzejewski.

Andrzejewski krytykował następnie niemiecką politykę imigracyjną i próby zmuszenia wszystkich państw Unii Europejskiej do przyjmowania tak zwanych uchodźców.

"Dzisiaj musimy powiedzieć Niemcom: sprawdzamy was, bo ten kierunek, który przyjmuje Unia – chęć zwasalizowania krajów członkowskich, jak Polska czy kraje porozumienia wyszehradzkiego – ewidentnie pokazuje, że szukając rozwiązań dominujących starych krajów UE nad nowo przyjętymi, jednocześnie usiłuje się posługiwać dyktatem odnośnie redystrybucji kłopotu, jakim są uchodźcy" - stwierdził.

"To nie są tylko uchodźcy, a raczej przychodźcy. W tej chwili mamy do czynienia z inwazją. Tego strumienia nie da się zahamować bez decyzji strategicznych" - dodawał prawnik.

Wreszcie Andrzejewski przestrzegał przed wzrostem wpływów islamu na życie społeczne i polityczne w Europie Zachodniej. Jak prognozował, Unia Europejska bez oparcia się na zasadach chrześcijańskich będzie ulegać wpływowi mahometanizmu.

kk/radiomaryja.pl

19.03.2017, 12:45