Andrzej Zybertowicz o Donaldzie Tusku jako marionetce

,,Z głowy wyskakują nieraz demony'' - powiedział dziś prof. Andrzej Zybertowicz o Donaldzie Tusku. Skomentował w ten sposób jego szalone wprost słowa o walce ze współczesnymi bolszewikami, z którymi, jak można się domyślać, zestawić chciał polityków Prawa i Sprawiedliwości. ,,Porównanie Donalda Tuska do marionetki jest o wiele bardziej uprawnioną analogią niż obecnych władz do bolszewików'' - dodał Zybertwocz.

Jak argumentował Zybertowicz, późniejsze mataczenie Tuska było po prostu absurdalne. ,,o późniejsze wycofywanie się, udawanie człowieka mniej sprytnego niż on jest. A gdybyśmy przyjrzeli się, jaka jest relacja między faktycznymi bolszewikami, którzy likwidowali demokrację, tworzyli maszynę śmierci i maszynę inwigilacji do obecnej władzy, to trzeba by powiedzieć, że porównanie Donalda Tuska do marionetki jest o wiele bardziej uprawnioną analogią niż obecnych władz do bolszewików'' - ocenił.