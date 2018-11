Andrzej Talaga: Ukraina to Dzikie Pola. Czas na zmianę polskiej polityki

,,Incydent w Cieśninie Kerczeńskiej pokazuje, że Rosja ma niemal nieograniczone możliwości destabilizowania sytuacji na Ukrainie i utrzymywania jej w stanie półwrzenia, co źle wróży przyszłości tego kraju, a szczególnie jego ambicjom euroatlantyckim'' - pisze na łamach ,,Rzeczpospolitej'' Andrzej Talaga.

Według analityka Kijów może już po prostu nigdy nie zbliżyć się do struktur zachodnich, NATO i UE. A to oznacza, że będzie musiał przemyśleć swoją politykę wschodnią. O tym, by Polska miała na wschodzie bufor między nami a Rosją, można zapomnieć - ,,mamy i będziemy mieli... coś w rodzaju współczesnego odpowiednika Dzikich Pól'' - pisze autor.