Andrzej Talaga dla Fronda.pl: Polska armia się umacnia, Ameryka to docenia

Joanna Jaszczuk, Fronda.pl: Pierwsze grupy amerykańskich żołnierzy przybyły w sobotę do Wrocławia i Żagania. Jak informował niedawno rzecznik Ministerstwa Obrony Narodowej, oficjalne powitanie 3. Pancernej Brygadowej Grupy Bojowej zaplanowane jest na 14 stycznia, natomiast dyslokacja ma zakończyć się jeszcze w tym miesiącu. Ze strony wojsk amerykańskich to wzmocnienie potencjału obronnego Polski. Eksperci zwracają uwagę, że oprócz wsparcia ze strony wojsk USA czy NATO musimy sami poprawiać swoją obronność. Czy w naszym kraju dostrzega Pan pozytywne zmiany w tym zakresie, czy istnieją szanse na realną współpracę z Amerykanami?

Andrzej Talaga, ekspert ds. bezpieczeństwa, Warsaw Enterprise Institute: Polskiej armii brakuje kilku zasadniczych systemów broni, takich jak np. obrona przeciwrakietowa, czy wystarczających rezerw modernizacyjnych. Potencjalny przeciwnik jest zbyt duży, abyśmy- przynajmniej na razie- mogli samodzielnie podołać trudowi obrony. Dlatego też obecność wojsk amerykańskich jest jak najbardziej konieczna. Polska wykonuje natomiast realne ruchy w celu wzmocnienia swojej obrony, co bardzo znacząco wyróżnia nas na tle Europy. Po pierwsze, Polska przeznacza na obronę dwa procent PKB. Taki budżet ma bardzo niewiele, a dokładnie pięć państw natowskich. Po drugie: mamy bardzo zaawansowany Program Modernizacji Technicznej Sił Zbrojnych. Z wprowadzaniem go w życie bywa różnie, jednak najważniejsze, że w ogóle jest i że jest powoli realizowany, co strona amerykańska również przyjmuje dobrze to kolejna kwestia wyróżniająca nasz kraj spośród innych państw europejskich, gdyż niektóre kraje w ogóle takiego programu nie mają. Po trzecie, wzmacniamy system rezerw. Powołano Obronę Terytorialną. Sposób realizacji to inna sprawa, ale przede wszystkim jest, podczas gdy wcześniej praktycznie jej nie było. Pokazujemy więc Amerykanom, że sami także czynimy sporo, żeby wzmocnić naszą obronę. Całkowite wyeliminowanie potrzeby wsparcia sojuszniczego jest oczywiście nierealne, ale na pewno udaje się wzmocnić polską armię. Warto zwrócić uwagę, że kupujemy właśnie pociski dalekiego zasięgu do samolotów F-16, wkrótce powstanie program zakupu artylerii rakietowej dalekiego zasięgu (do 300 km). Wszystko to z całą pewnością zmieni stan polskiej armii na lepsze. Myślę, że z czasem nasza armia zarówno poprzez wyposażenie, jak i wyszkolenie, będzie w stanie na pewno opóźniać marsz potencjalnego wroga w głąb polskiego terytorium, po drugie- realnie współpracować z Amerykanami na polu walki.

„Rossijskaja Gazieta” informuje, że w Moskwie wielu liczy na to, że Donald Trump wycofa z Polski amerykańskie wojska. Czy istnieje w ogóle taka możliwość i co w przypadku postanowień ze szczytu NATO?

Rzeczywiście, istnieje taka możliwość. Brygada, która przybyła do Polski jest bowiem finansowana z budżetu stworzonego w 2014 r. przez Baracka Obamę właśnie w celu finansowania obecności wojsk amerykańskich w Europie Środkowej, a więc na wschodniej flance NATO. Środki te są zapewnione dokładnie do września 2017 roku, czyli zmian budżetowych w USA, gdzie rok budżetowy trwa zwykle od jesieni do jesieni. Po tym okresie Ameryka może po prostu nie przedłużyć nam tego finansowania, co będzie oznaczać „zwinięcie” tych oddziałów, nawet bez ogłoszenia ich wycofywania. Na pewno jednak nie dojdzie do zwinięcia oddziałów, które będą w Polsce w ramach realizacji postanowień przyjętych na szczytach NATO w Newport w 2014 r. i w Warszawie w roku ubiegłym, czyli batalionu natowskiego w Orzyszu, czyli na północnym wschodzie Polski, złożonego głównie z amerykańskich żołnierzy. Donald Trump na pewno nie będzie chciał cofnąć tych decyzji, ponieważ wbrew pierwotnym deklaracjom nie jest wcale tak chętny do demontowania, osłabiania NATO czy wymuszania w sposób brutalny na członkach Sojuszu większych wydatków zbrojeniowych. NATO na wschodniej flance pozostanie, decyzje podjęte na szczytach będą realizowane przez Amerykanów. Co do brygady, która przybędzie 14 stycznia możemy faktycznie mieć wątpliwości, warto jednak zauważyć, że Donald Trump powoli staje się realistą w przyszłych relacjach z Rosją. Zaakceptował wnioski raportu CIA o aktywności technicznej Rosjan podczas wyborów prezydenckich, czyli próbach wpływania na wynik tych wyborów. A jest to nowością, bo wcześniej prezydent elekt Stanów Zjednoczonych kwestionował lub wręcz ośmieszał wyniki tego raportu. Wraz z objęciem władzy dostaje w posiadanie więcej informacji, co zapewnia mu również większe pole manewru, ponieważ wie, co dzieje się naprawdę i nie czerpie swojej wiedzy tylko z mediów i innych powszechnie dostępnych źródeł informacji. Wydaje mi się więc, że Donald Trump może okazać się większym realistą, niż sądzimy, więc tak szybko do wycofania tej brygady nie dojdzie. Owszem, może to stać się „po cichu” w przyszłym roku, ale przypuszczam, że na jakieś 60-70 procent ona pozostanie.

Niemiecka lewica miała protestować na trasie przejazdu czołgów USA do Polski. W ocenie niektórych niemieckich polityków tego rodzaju działania mają znamiona prowokacji wobec Rosji. Również i w Polsce są przeciwnicy obecności wojsk amerykańskich w naszym kraju, choć nie widać, aby ich sprzeciw przyjmował konkretną formę, są to jedynie komentarze w internecie. Skąd ten sprzeciw i czy może mieć wpływ na tę obecność

Niemiecka lewica swego czasu potrafiła zorganizować półmilionowe marsze przeciwko rakietom amerykańskim na ziemie niemieckie. Nie wiem czy teraz w tych manifestacjach i protestach brało udział choćby kilka tysięcy osób. Warto zachować te proporcje i mieć w pamięci, jaka jest różnica wobec tych dwóch wydarzeń. Ludzie o skrzywionym w jakiś sposób światopoglądzie zawsze znajdą się i w Polsce, i w Niemczech i wszędzie na świecie, nie widzę jednak w Polsce żadnego rozsądnego głosu, który by kwestionował obecność wojsk amerykańskich w naszym kraju. W Niemczech natomiast zawsze były środowiska kwestionujące taką obecność, tymczasem siły amerykańskie są w Niemczech od końca II wojny światowej, co więcej nikt nie zapowiada ich wycofania. Podobnie mogłoby być u nas. Po pierwsze nie sądzę, by w Polsce miały się odbyć jakiekolwiek poważne protesty przeciwko obecności wojsk amerykańskich, po drugie- trudno powiedzieć, by miały jakikolwiek wpływ na tę obecność.

W piątek w internetowym wydaniu „Der Spiegel” można było przeczytać, że rozmieszczenie tych czołgów „nie zrobi wrażenia na Putinie”

Wrażenie na Putinie zrobiłaby chyba tylko bomba atomowa rzucona na Kreml... Pytanie jednak, co nas obchodzi wrażenie Putina? Naprawdę niewiele. Priorytet jest jeden: stan naszego bezpieczeństwa i to, czy jest większy czy mniejszy. Wskutek pojawienia się tych czołgów będzie znacznie większy. Samopoczucie Putina czy doniesienia zachodnich albo rosyjskich mediów na ten temat mnie osobiście niewiele interesuje i nas wszystkich, jako Polaków, też nie powinno szczególnie interesować.

Bardzo dziękuję za rozmowę.

9.01.2017, 20:30