Andrzej Sadowski dla Frondy: Rząd wie, co 'zabija' polskie firmy. Dlaczego zatem nie rozwiąże problemu?

Tomasz Wandas, Fronda.pl: Musimy być w polityce ludźmi bez skazy, musimy być partią czystych rąk - powiedział w sobotę prezes PiS Jarosław Kaczyński. Podkreślił, że nie będzie tolerancji dla "tych, którzy te ręce będą sobie brudzić". Czy z ekonomicznego punktu widzenia jest to możliwe, aby politycy taka czystość rak zachowali?

Andrzej Sadowski, prezydent Centrum im. Adama Smitha: Tak, o ile w Polsce będą obowiązywały podobne zasady, jak chociażby w Singapurze. Tam premier zarabia nie tylko według indeksu największych koncernów notowanych na lokalnej giełdzie (kilka milionów dolarów), ale też jest rozliczany nie za politykowanie, ale za ciężką pracę. Każdy przejaw korupcji wśród urzędników i polityków jest bezwzględnie tępiony i karany – stąd przy takim systemie jest to możliwe. W Singapurze podobnie jest z firmami, które próbują korumpować urzędników - są karane wkluczeniem z tamtego niezwykle zyskownego rynku na lata.

Czy myśli Pan, że jest to realne przy mentalności Polaków, którzy niezbyt są zadowoleni, gdy słyszą o podwyżkach w rządzie?

Wariant singapurski pokazuje, że urzędnicy muszą być wynagradzani w sposób komercyjny, jednocześnie nie ma potrzeby by w polskiej administracji pracowało milion osób, co jest efektem ograniczania wolności gospodarczej na rzecz władzy urzędów. Gdy badano atrakcyjność pracy w urzędach to zauważalnym powodem pracy w urzędzie jest brak kryterium oceny pracy. Albo chce się mieć sprawne państwo i pracowników, którzy pracują według najlepszych standardów, ale też za normalne albo lepsze pieniądze albo tworzy się propagandową fikcję, że wszyscy pracują na „po kosztach”. Początkowa płaca w polskich urzędach – i przez pewien czas w polskiej policji – miała charakter kwalifikowanego zasiłku dla bezrobotnych, bo była niewiele wyższa od zasiłku dla bezrobotnych.

Premier Morawiecki podkreślił, że polska przedsiębiorczość, - małe i średnie firmy - tworzą polski kapitał, polską własność. Czy za tymi słowami idą konkrety, czy raczej jest to w dalszym ciągu po prostu retoryka?

To dlaczego tylko ostatnio premier rozdaje 20 milionów z tych pieniędzy, które płaciły wcześniej właśnie mikro i małe firmy, amerykańskiemu bankowi JP Morgan Chase & Co, który to nie jest instytucją filantropijną. Nie ma żadnego powodu, aby polski podatnik finansował przymusowo międzynarodowe korporacje.

Dlaczego tak się stało w tym przypadku Pana zdaniem? Dlaczego amerykańska korporacja dostała tak dużo pieniędzy od Polaków?

Do tej pory w Polsce nic się nie zmieniło. Mimo takich deklaracji kierowanych do małych i średnich firm praktyki kolejnego rządu się nie zmieniły. W dalszym ciągu rządzącym wydaje się, że rozwój gospodarczy polega na sprowadzeniu do Polski kolejnej międzynarodowej korporacji. Blisko 70 proc. PKB Polski tworzą małe firmy. Z tych 70 proc. większą część wytwarzają mikrofirmy. Postęp w Polsce nie tworzy się od publicznego przekupienia amerykańskich korporacji by zechciała otworzyć w Polsce swój oddział, tylko od odpowiednio stworzonych warunków dla mikrofirm. Te z kolei w dalszym ciągu traktowane są pod względem obowiązków i „ciężarów” jak duże światowe korporacje.

Morawiecki Poinformował, że rząd PiS przygotował "na najbliższy czas" - projekt obniżenia ZUS. Czy jest to realna pomoc, którą Polacy odczują w swoich kieszeniach?

Rząd od samego początku wie, że największym „zabójcą” firm jest składka ZUS, która jest czystym podatkiem. Wielokrotnie składano deklaracje o jej obniżeniu. Zamiast ZUS obniżono CIT do 15 proc., którego małe firmy nie płacą. Dlatego nie ma też większego znaczenia dla małych firm zapowiedź dalszej obniżki do 9 proc. Jeżeli pan Premier wspomniał o konkurencji podatkowej w Europie to przypomnę, że dziś polska mała firma płaci ZUS w Anglii za cały rok tyle, ile w Polsce płaci w miesiąc. Proporcjonalny ZUS jest krokiem w dobrym kierunku, ale niekonkurencyjnym do tego, z czego korzystają polskie firmy w innych krajach europejskich. Część firm w każdym razie skorzysta z tej zachęty i wyjdzie z szarej strefy.

Szef rządu powiedział, że wcześniej rządzili ludzie, których program nazywa się ,,antypis''. Dziś program rządu ,,nazywa się Polska''. Czy rzeczywiście wcześniej tak było i jeśli tak to co realnie zmienił PiS?

Bardzo cenię patriotyzm gospodarczy, który pojawił się na sztandarach partii rządzącej. Moim zdaniem patriotyzm gospodarczy powinien polegać na tym, że polska firma w Polsce ma lepiej, niż dzisiaj polska firma ma w Czechach, Irlandii czy na Słowacji. Dopóki to się nie zmieni, to patriotyzm gospodarczy i wszelkie deklaracje składane na rzecz przedsiębiorców przy równoczesnym – jak wcześniej mówiłem - rozdawaniu pieniędzy międzynarodowym korporacjom powodują sytuację wizerunkową podobną jak z przyznanymi sobie nagrodami.

Co konkretnie zaproponowałby Pan premierowi Morawieckiemu, by wprowadził, gwarantując, że pomysł ten zakończy się sukcesem?

Doradziłbym dopisanie do ustawy ze stycznia ubiegłego roku mikroprzedsiębiorców. Wprowadziła ona zwolnienie rolników z podatku przy przychodach ze sprzedaży do 20 tysięcy złotych, a przy przekroczeniu tej wartości płacą 2 proc. od obrotu. Nie ma żadnego powodu by nie rozszerzać jej właśnie na mikroprzedsiębiorców. Byłaby to radykalna, pozytywna zmiana w funkcjonowaniu mikrofirm w naszym kraju.

Obywatelom zlikwidowałbym mitręgę z PIT tak samo jak urzędnikom, którzy się nim muszą zajmować. Wystarczy posłuchać ich argumentacji na rzecz likwidacji tego podatku i marnotrawstwa milionów godzin ludzkiego życia. Pan premier wielokrotnie mówił, że przedsiębiorca w Estonii poświęcają na obsługę systemu podatkowego około 150 godzin rocznie a w Polsce ponad 250 godzin. To jest strata 2 godzin w tygodniu dla przedsiębiorcy tylko przy rozliczaniu podatku - nie wspominając o pozostałej biurokratycznej mitrędze. Jeżeli dalej tak w Polsce będzie, to polskie firmy nadal będą szukać dla siebie miejsc poza Polską. Nominalnie obciążenie podatkowe w Polsce są porównywalne z tymi, które obowiązują w krajach sąsiednich. Polskę „wyróżnia” to, że u nas według firmy Grant Thornton przepisy podatkowe oraz ich interpretacja zmieniają się co dwa dni. Jest to coś, co „zabija” planowanie, działanie i wszystkie możliwe inwestycje w naszym kraju oraz wyjaśnia spadek inwestycji w Polsce w ciągu ostatniego czasu. Polska zajęła w ostatnim rankingu atrakcyjność inwestowania w UE drugie miejsce, a mimo to cały czas następuje spadek inwestycji. Dzieje się tak dlatego, że nie ma w Polsce prawa, które niezmiennie obowiązywałoby przez 10 lat.

Dziękuję za rozmowę.