Andrzej Rzepliński: UE się nie cofnie - to PiS ma ustąpić!!!

,,Godność urzędu sędziego jest wartością konstytucyjną i wycofanie się z tego, co zostało zrobione, ta dogłębna reforma aż do całkowitego zatopienia, musi być zatrzymana, bo ona po prostu zatrzymuje w ogóle funkcjonowanie Polski'' - perorował.

,,Dzisiaj mam nadzieję, dzięki również temu co się stało, każdy rozumie już, że każdy polski sędzia jest sędzią także europejskim, tak samo jak sędzia portugalski, włoski, fiński czy szwedzki. To jest zupełnie oczywiste'' - stwierdził.

I przekonywał, że Unia się nie cofnie.

,,Unii Europejskiej nie są idioci. Wiedzą, jakie kapitalne znaczenie ma spójność prawa europejskiego, spójność wartości zapisanych w artykule drugim, więc oni nawet gdyby chcieli, to nie mogą się cofnąć, bo to by oznaczało koniec projektu, który się nazwa Unia Europejska'' - powiedział rozmówca Krzysztofa Ziemca.

mod/rmf24.pl