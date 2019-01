Andrzej Rzepliński obala narrację totalnej opozycji ws. Adamowicza

,,To był mord człowieka, który chciał wejść do historii. On doskonale wiedział, kim jest prezydent Adamowicz, jakiej klasy to jest człowiek. Drapieżnik, człowiek inteligentny – to nie jest wariat, jak niektórzy mówią, schizofrenik paranoiczny. Tacy ludzie kierują się głosem z zaświatów i w ogóle nie rozumiem tego, co mówią'' -powiedział Rzepliński na antenie TVN24.

,, On sam z siebie chciał ugodzić i właśnie w tym dokładnie momencie. Przecież wyszedł z więzienia trzeciego grudnia [8 grudnia, przyp. red.]. Miał dokładnie cztery tygodnie na to czy nawet dłużej. Jeżeli miałby wewnętrzny paranoiczny napęd do tego, żeby kogoś zabić, to by zrobił to już wcześniej. Zrobił [to], żeby zaistnieć, wejść do historii. Doskonale wiedział, że zabijając prezydenta Adamowicza wchodzi do historii. I wchodzi. Na to nic nie poradzimy'' - dodał były prezes Trybunału Konstytucyjnego.