Andrzej Gwiazda: Westerplatte za rządów PO uległo całkowitemu zaniedbaniu

Paweł Adamowicz był politykiem określonej platformy o ugruntowanej linii antypolskiej. Była to linia, której bardzo szybko stał się reprezentantem i przywódcą Donald Tusk. Zachowały się w pamięci słowa Tuska, że polskość to nienormalność. Zupełnie zostało zapomniane przez dziennikarzy, ale mam nadzieję, że historycy pamiętają, że Donald Tusk jako wiceprzewodniczący Zrzeszenia Pomorsko-Kaszubskiego na zjeździe tej organizacji na początku lat 90. wystąpił z planem wyłączenia Pomorza z granic państwa polskiego. Jego program wskazywał, że Pomorze musi mieć własny Sejm, własny rząd, własną armię i własny pieniądz. To się spotkało z takim oburzeniem Kaszubów, że w oficjalnym sprawozdaniu z obrad większość tych postulatów została wycofana, a reszta złagodzona. Ale to pokazuje, że jest to stały i podstawowy kierunek polityczny tej partii, której reprezentantem był także Adamowicz. Były prezydent Gdańska realizował to dość ślamazarnie. Wyznaczył granice Wolnego Miasta Gdańska. Upamiętnił to odpowiednimi napisami i tablicami, które informowały, że tu przebiegały granice Wolnego Miasta Gdańska. Zakazał kurantów, które grały „Nie rzucim ziemi skąd nasz ród”. Zrobił to, bo to nie podobało się Niemcom - mówił w rozmowie z wpolityce.pl