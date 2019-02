Andrzej Gwiazda obala mity o 'Okrągłym Stole'

Quec. 6.2.19 21:02

Nie do wiary! Co gdzie otworzę coś do poczytania to już widzę zapisanie, pewnie - po polsku ale nie przez Polaków! Tak jak by dopadły frondę jakieś antypolskie czorty!

No, na pewno tak jest! Na niezalezna.pl nie pójdą, bo ich przegonimy, ale tu, fronda, nowe.

-POLACY- KATOLICY! Gońcie tych antypolaków.

Czy to Polacy tak piszą? Jarek 6.2.19 19:52 /lolek kremówka 6.2.19 20:27SegregatorZnalezionyWSaragossie 6.2.19 20:45