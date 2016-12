Andrzej Gwiazda: 13 grudnia '81 komuniści wypowiedzieli wojnę Polakom

reklama

W obchodach 35. rocznicy wprowadzenia w Polsce stanu wojennego na Pl. Trzech Krzyży w Warszawie wraz z przedstawicielami rządu oraz prezesem PiS uczestniczyli m.in. Joanna i Andrzej Gwiazdowie.

"Była to wojna wypowiedziana narodowi. Była to akcja policzona na zmęczenie ducha, długotrwała akcja. Odpowiedź społeczeństwa była zdecydowana i zdecydowanie określona. Ci, którzy byli poza wiezieniami byli represjonowani wszyscy. Była to wojna powszechnie wydana Polakom"- przemawiał współtwórca NSZZ "Solidarność", Andrzej Gwiazda.

Kawaler Orderu Orła Białego przypomniał, że choć te tragiczne wydarzenia miały miejsce 35 lat temu, to jednak są wciąż aktualne.

"Dlaczego ten temat jest tak aktualny. Nie tylko dlatego, że ani jeden sprawca prześladowca narodu nie został ukarany. Dlatego, że nie ma ogromnej pracy i ogromnych sukcesów. Okazało się, że nie wszystkich jesteśmy w stanie zidentyfikować. Przyszła dobra zmiana i oni się sami ujawaniają."

Andrzej Gwiazda odniósł się również do dzisiejszego antyrządowego marszu KOD i opozycji.

"Totalitarna opozycja jest pozostałością totalitarnej władzy. Pokazują się z pułkownikami, którzy dokładnie wykonywali zadania stanu wojennego. Jest grupa, która nazywa się KOD-em i wzywa do obalenia rządu. Nie ma lepszego dowodu na to, że demokracja jest przestrzegana z wyjątkiem tej grupy(...) Totalitarna opozycja walczy o demokrację i mają nadzieje na uzyskanie poparcia. 70 lat temu za tą grupą która walczyła o demokracje stała armia czerwona i NKWD . Komisji Weneckiej z NKWD nie da się porównać. Nie musimy się ich bać".

W opinii współtwórcy "Solidarności" III RP i rządy takich osób, jak Leszek Balcerowicz, przyniosły Polsce większe straty, niż II wojna światowa. Andrzej Gwiazda przypomniał również, że gen. Kiszczak ujawnił kiedyś cel stanu wojennego:

"W wyniku stanu wojennego w Niemczech na zebraniu gen. Kiszczak powiedział : "jedynym celem wprowadzenia stanu wojennego jest zmiana kierownictwa 'Solidarnosci' ". W wyniku tego porozumienia rządy Balcerowicza dały straty większe niż II wojna światowa".

Współzałożyciel WZZ Wybrzeża podkreślił, że naszym celem jest obecnie odbudowa polskiej gospodarki i musimy to zrobić sami, bo Unia Europejska nam w tym nie pomoże.

Andrzej Gwiazda powiedział również, że wreszcie może na uroczystościach patriotycznych śpiewać pieśń "Boże coś Polskę" ze słowami "Ojczyznę wolną pobłogosław Panie".

"2 lata temu powiedziałem, że mam problem....czy śpiewać "Ojczyznę wolną wróć, czy pobłogosław"? . W tym roku pierwszy raz podczas pogrzebu mjr. "Łupaszki" zaśpiewałem Pobłogosław Panie".

