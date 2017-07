Andrzej Duda założy własną partię? Gowin wyjaśnia

"Uważam akurat, że prezydent Duda nie miał innego wyjścia jak zawetować tę ustawę, ona była obarczona licznymi wadami. Nie jestem z taką opinią odosobniony" - powiedział na antenie Polskiego Radia wicepremier i szef Polski Razem, Jarosław Gowin.

"W imię tej jedności warto powstrzymać się z komentarzami. Odnoszę to również do swojego stosunku do wywiadu ministra Ziobro" - dodał polityk.

Minister Zbigniew Ziobro udzielił wywiadu tygodnikowi wSieci braci Karnowskich, ostro atakując tam prezydenta Andrzejda Dudę. Ziobro powiedział wprost o "ładunku (sic!) podłożonym pod reformę sądownictwa" oraz o "fatalnym rozwiązaniu" i "grotesce".

Gowin tłumaczył też, dlaczego on i jego ugrupowanie poparli ustawy o sądach, choć nie do końca się z nimi zgadzali.

"Poparliśmy tę ustawę w imię jedności prawicy. Widzieliśmy, że jest zmasowana akcja i to nie tylko opozycji, dlatego że te ataki szły z zewnątrz, spoza Polski, ataki personalnie na mnie, a także na innych polityków, obliczone na to, żeby złamać jedność. Gdyby ja i moi posłowie zagłosowali przeciwko tej ustawie, to dzisiaj rozmawialibyśmy o przedterminowych wyborach" - stwierdził.

Uznał zarazem, że prezydenckie weto jest "szansą" na "przemyślenie polityki" w celu przeprowadzenia głębokich reform "z większą wrażliwością na obawy tych", dla których tempo zmian czy pewne rozwiązania wprawiały w osłupienie.

Zarazem Gowin jednoznacznie ocenił, że nie będzie żadnej partii Andrzeja Dudy. "Nie ma i nie będzie czegoś takiego jak partia prezydencka" - powiedział Gowin.

