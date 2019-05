"Andrzej Duda widział film Sekielskiego. Jak zareagował?"

"Reagował [Prezydent - red.] bardzo emocjonalnie, był wstrząśnięty tym filmem. Też wezwał i to jest chyba ważne, bo mówimy przede wszystkim o problemie, a nie o filmie, żeby to zło pedofilii wypalać gorącym żelazem wszędzie, gdzie ono występuje i przede wszystkim rozmawiać z dziećmi, pilnować dzieci i mieć jak najlepszy kontakt ze swoimi dziećmi, dlatego że one i ich zachowania mogą nam zdradzić sytuacje niebezpieczną, gdziekolwiek są, bo przecież to dotyczy bardzo różnych środowisk" - powiedział Szczerski.