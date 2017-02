Andrzej Duda spotka się z Johnem McCainem

reklama

Krzysztof Szczerski komentował w Radiu Dla Ciebie dymisję doradcy prezydenta USA ds. bezpieczeństwa Michaela Flynna, a także mówił o spotkaniu prezydenta Dudy z senatorem Johnem McCainem.

"Ta dymisja jest szokująca nie tylko, jeśli chodzi o czas, ale i o powody. (…) To była osoba uważana za strategicznego współpracownika prezydenta Trumpa" - mówił o dymisji Flynna sekretarz stanu w Kancelarii Prezydenta RP.

Jak dodawał:

"To było zaskoczenie, oczywiście. Ale to wstrząs przede wszystkim dla administracji amerykańskiej. To jedna z trzech osób, które sąsiadują z najważniejszym korytarzem w Białym Domu. To centrum polityki amerykańskiej. Jeśli jedna z trzech najważniejszych osób w Białym Domu jest zdymisjonowana z powodu tego, jak wykonuje swoją funkcję, to jest to wstrząs. To w ogóle obniża na starcie punkt wyjścia administracji prezydenta Trumpa w relacjach międzynarodowych".

Kontynuując temat Stanów Zjednoczonych, Szczerski wyjawił, że prezydent Andrzej Duda niebawem spotka się z jednym z kluczowych republikańskich polityków Johnem McCainem:

"W kontekście amerykańskim może to być najważniejsza rozmowa. (…) McCain tworzy siatkę bezpieczeństwa w otoczeniu Trumpa, jeśli chodzi o nasze interesy. Rozmowa z nim może być interesująca".

Prezydencki minister ocenił też obecną postawę Donalda Trumpa wobec Rosji:

"Jego wypowiedzi to taktyka, jaką prezydent Trump zapowiadał w swoich publikacjach, gdy był w biznesie. Pisał tam, że celem prowadzenia rozmów jest wybicie rozmówcy z równowagi i rozmowa na własnych warunkach. To rodzaj komunikatu, jaki Trump może wysyłać Rosjanom".

emde/RDC

15.02.2017, 13:35