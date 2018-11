Andrzej Duda: Przedsiębiorcy w Polsce są zadowoleni

"Zapytałem, co państwo na temat tej ustawy sądzą, jakie jest ich zdanie, bo dla mnie to jest ostatni akord przed podjęciem w tej sprawie decyzji, na co czas mam do poniedziałku , do 19 listopada. I usłyszałem, że ta ocena jest pozytywna, że ta ustawa jest potrzebna. Że oczywiście państwo prezesi, przedsiębiorcy zdają sobie sprawę z tego, że ona będzie wywoływała dla pracodawców pewne obciążenie. Ale z drugiej strony wierzą również w to, że dzięki korzystnym rozwiązaniom, jakie są tam dla pracowników (...) faktycznie będzie możliwość stworzenia silnych instrumentów kapitałowych i w związku z tym stworzenia także swoistego koła zamachowego dla polskiej gospodarki, co pozytywnie wpłynie w przyszłości na jej funkcjonowanie" - powiedział Duda.