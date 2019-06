Andrzej Duda: Proszę wszystkich krzykaczy o spokój

Trump i politycy amerykańcy mają nie zły polew z Polaków! bez żadnego targowania przepłaciliśmy kupując drożej o 20% te F-35 i jeszcze nas zmusili do kupienia rzeczy nie związane zupełnie z tym samolotem taka wiązana transakcja... my wam sprzedamy ale musicie jeszcze u nas kupić to i tamto! wcisnęli niepotrzebne nam rzeczy no amatorszczyzna PiSowskiego rządu ale za to wszystko zapłaci Polski podatnik, nie będzie na służbę zdrowia dla niepełnosprawnych ale na F35 będzie kasa!

Najśmieszniejsze jest to że samoloty dostaniemy za najmniej 5 lat i w tym czasie będą już przestarzałymi samolocikami...

Imię wymagane

If you enter anything in this field your comment will be treated as spam

Captcha