Andrzej Duda: Jeżeli kandydowałby Tusk, to ja też

- To wydarzenie niezależne od nas. Tym bardziej, że stało się poza granicami naszego kraju. W związku z tym możemy być tylko duchem i modlitwą przy rodzinach i wspomnieć tych, którzy zginęli. To straszliwa tragedia właściwie w przeddzień świąt Bożego Narodzenia, dlatego decyzja o ogłoszeniu w niedzielę żałoby narodowej – powiedział Andrzej Duda.

ak dodał prezydent, to wydarzenie sprawiło, że nie skupiał się stricte na polityce i nie zastanawiał nad kwestią kampanii wyborczych do Parlamentu Europejskiego oraz Sejmu i Senatu w przyszłym roku, a także w wyborach prezydenckich w 2020 r.

- Ale na pewno przyszły rok będzie rokiem dużej polityki. Na tym należy się na razie skupić. Na wybory prezydenckie nie patrzę też w ten sposób, że jeśli kandydowałby Donald Tusk, to ja też. W tych wyborach pewnie będzie on kandydował, podobnie jak Janusz Korwin-Mikke czy pretendenci Partii Razem i Polskiego Stronnictwa Ludowego, ale wszyscy będą sobie równi – zaznaczył Andrzej Duda.

Dopytywany, czy wybory parlamentarne mogłyby zostać przyspieszone, Duda odpowiedział, że "nic mu na ten temat na razie nie wiadomo ". - Nikt się do mnie z takim postulatem nie zgłaszał, więc zakładam, że wszystko dzieje się wedle normalnego kalendarza politycznego. Nikt się do mnie nie zgłaszał z jakąkolwiek inicjatywą w tym zakresie - powiedział prezydent.

Głowa państwa nawiązała też do kwestii zmian, jakie zawetowała w związku z nowelizacją wspomnianej ustawy. – Poprzednio proponowane rozwiązania moim zdaniem były nie do przyjęcia. To np. wyrzucenie wszystkich sędziów z Sądu najwyższego i potem decyzja ministra sprawiedliwości, kto ewentualnie może ubiegać się o znalezienie się w tym sądzie. Nie może być aż tak dalece idąca zmiana rekomendowana przez ministra sprawiedliwości, bo jest on przecież jednocześnie prokuratorem generalnym, a więc jako prokurator generalny jest stroną w wielu postępowaniach toczących się przed Sądem Najwyższym. Ale ponieważ rozumiałem potrzebę dokonania reformy, to zaproponowałem inne rozwiązania. Wydaje mi się, że znacznie bardziej spokojne i mniej radykalne – uznał Andrzej Duda.