Andrzej Duda: Neonaziści to wrogowie Polski. Nie ma dla nich miejsca w narodzie

Andrzej Duda w ostrych słowach potępia propagowanie nazizmu w Polsce. Prezydent Andrzej Duda powiedział wysłannikowi Polskiego Radia w Davos, że uczestników takich ekscesów powinna czekać odpowiedzialność karna, a w Polsce nie ma miejsca na hołdowanie Hitlerowi.

- Jeżeli to, co można było zobaczyć w telewizji się potwierdzi, trzeba skierować akt oskarżenia przeciwko tym ludziom. Nie możemy dopuścić, żeby takie organizacje w ogóle istniały w Polsce. To są organizacje w gruncie rzeczy antypolskie. Jeżeli ktoś hołduje Adolfowi Hitlerowi, człowiekowi odpowiedzialnemu za zagładę Polaków i innych narodów, przede wszystkim narodu żydowskiego, to nie ma on miejsca w polskim społeczeństwie. Ja co do tego nie mam żadnych wątpliwości. Musimy z takimi zjawiskami walczyć na wszelkie sposoby - powiedział Andrzej Duda.

Prezydent uważa, że w tej sprawie prokuratura zadziałała szybko i sprawnie. - Jeżeli ktoś obchodzi urodziny Adolfa Hitlera, człowieka, który jest odpowiedzialny za śmierć sześciu milionów polskich obywateli, to powinien się nim natychmiast zająć prokurator. Bardzo się cieszę z szybkiej reakcji prokuratury, bo to pokazuje, że poważnie podchodzi ona do swoich zadań. Przyjąłem z wielkim zadowoleniem informację, że prokurator już się tą sprawą zajął - dodał Andrzej Duda.

mod/Polskie Radio