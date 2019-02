Andrzej Duda: Największy problem Europy - imperialne zapędy Rosji

NATO powinno mieć drzwi otwarte dla Gruzji, Mołdawii, Ukrainy, Macedonii Północnej, bo to zachęca do współdziałania i reform - mówił prezydent Andrzej Duda w trakcie konferencji prezydentów państw tzw. Bukareszteńskiej Dziesiątki.

"Mówiłem o tym, nie tylko ja, w kontekście Macedonii Północnej, mówiliśmy o tym także w kontekście przyszłości Gruzji, Mołdawii, Ukrainy, bo ja uważam, że Sojusz powinien mieć dla tych państw drzwi otwarte, bo to zachęca do współdziałania, do reform w krajach i taka powinna być nasza polityka, że powinniśmy bezpieczeństwo nieść jak najszerzej" - mówił prezydent Duda.