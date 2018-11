Andrzej Duda na 100-lecie niepodległości: Pan Bóg miał nas w opiece!

"Dziekuję, że jesteśmy razem pod biało-czerwonymi sztandarami. To wielkie święto niepodległej Polski. Chciałbym, żebyśmy umieli zawsze być razem. Wierzę, że w każdym z nas jest miłość do ojczyzny" - mówił prezydent.



Przemawiając do zgromadzonych gości i licznie zebranych mieszkańców stolicy Andrzej Duda zapowiedział odbudowę Pałacu Saskiego, który ma być budynkiem dostępnym dla każdego obywatela.