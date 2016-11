Andrzej Duda: Marynarka wojenna potrzebuje skutecznej modernizacji

reklama

Fot: Wikipedia



Prezydent Andrzej Duda podczas gdańskich obchodów 98. rocznicy odtworzenia Marynarki Wojennej powiedział zapowiedział, że marynarka musi zostać poddana gruntownej modernizacji. Również po to, by polscy marynarze mogli bez kompleksów wobec wojsk NATO służyć w nowoczesnej armii.

Andrzej Duda powiedział: „Marynarze i żołnierze: wierzę głęboko w to, że w najbliższych latach proces modernizacji naszej floty zostanie zrealizowany mądrze, z powodzeniem, a przede wszystkim skutecznie. Zostanie przeprowadzony tak, żebyście mogli służyć nie tylko z oddaniem, tak jak to czynicie na co dzień, ale także bezpiecznie, sprawnie i bez żadnych kompleksów wobec swoich kolegów z armii sojuszniczych, z armii Sojuszu Północnoatlantyckiego, z którymi spotykacie się na co dzień w trakcie służby”.

Jak informuje „Radio Maryja”, przed uroczystościami odbyła się Msza święta w Kolegiacie Najświętszej Maryi Panny Królowej Polski w Gdyni.

W ramach samych uroczystości uczestniczył także minister obrony narodowej Antoni Macierewicz. Wręczył on patenty oficerskie tym spośród księży, którzy za czasów PRL jako alumni w seminariach, byli na siłę wcielani do Marynarki Wojennej.

krp/RadioMaryja.pl

29.11.2016, 16:30