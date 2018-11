Andrzej Duda: Lech Kaczyński miał wizję Polski!

"Lech Kaczyński mówił mi: Andrzej, tu nie chodzi o to, że tu mogłaby być amerykańska baza antyrakietowa, czy jakieś amerykańskie rakiety. Jeżeli tu będą wojska USA i NATO, to będzie oznaczało, że to nie jest już rosyjska strefa wpływów. Panie Prezydencie, to państwa myśl, która została zrealizowana" - wspominał prezydent.