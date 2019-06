Andrzej Duda: Jak się pieniądze zabierze złodziejom, to one są

"Jakby ktoś mnie pytał o jakich złodziejach mi chodzi, to myślę o tych, którzy nas przez całe lata okradali z VAT-u” Dudzie pewnie chodziło o rydzyka!



A jak wyłudzić VAT bez żadnych konsekwencji!? Tak to robił Rydzyk... zakon redemptorystów udziela "pożyczki" w kwocie 20 milionów złotych fundacji Lux Veritatis której właścicielem jest Rydzyk (czyli zakon pieniądze pożyczył sam sobie bo zakonnik nie może mieć żadnego majątku a wszystko co ma należy do zakonu). Za te pieniądze fundacja rozbudowuje kampus należący do związanej z Rydzykiem WSKSiM w Toruniu. Tyle że fundacja nigdy nie oddaje pożyczki! Nieruchomość zaś przekazuje na własność redemptorystom, już jako darowiznę. Przy czym odlicza sobie VAT od inwestycji w wysokości 4,3 mln zł!!! Na szczęście Urząd Kontroli Skarbowej połapał się że coś tu śmierdzi i złapał oszusta Rydzyka za rękę, ojczulek kombinator musiał te 4.3mln zwrócić! oczywiście poza zwrotem wyłudzonego VATu włos z głowy ,pazernemu klesze, nie spadł i oszust chodzi nadal na wolności!

