Andrzej Duda: Dzięki rolnikom żyjemy w bezpiecznej Polsce

"Dzięki pracy rolnika, jego trudowi, jesteśmy w Polsce bezpieczni, mamy polską żywność, nie jesteśmy w tym zakresie od nikogo zależni; to jedna z najważniejszych rzeczy, jakie polscy rolnicy robią dla polskiego państwa" - mówił Andrzej Duda w trakcie uroczystości ogólnopolskich dożynków.

Prezydent Duda w swoim przemówieniu skupił uwagę na ciężkiej pracy rolników i braku docenienia przez społeczeństwo.

"Często nie zwracamy na to uwagi, ale to właśnie dzięki pracy rolnika, jego trudowi, dzięki także jego ryzyku, bo przecież jest zdany na łaskę i niełaskę przyrody, żywiołów, właśnie jesteśmy w Polsce bezpieczni, mamy polską żywność, nie jesteśmy w tym zakresie od nikogo zależni. I to jedna z najważniejszych rzeczy, jakie polscy rolnicy robią dla polskiego państwa, ich ogromna, nieoceniona zasługa" - mówił prezydent.

Andrzej Duda podkreślił również, iż to rolnicy byli często ostoją polskiego Kościoła i wiary.

"Polski chłop, polska tradycyjna rodzina nie pozwoliłaby sobie wiary swojej odebrać, bo gdyby próbowano to zrobić siłą, krwawo by się to skończyło". Zdaniem prezydenta właśnie dlatego Polska "mimo różnych zawieruch dziejowych za każdym razem nieubłaganie, a dla nas szczęśliwie wraca na mapę, odnawia się, jest" - przypominał.

Andrzej Duda wskazał, że "dzisiaj mamy inną Polskę, mamy wspaniałe płody roli, mamy wiele wspaniałych, nowoczesnych gospodarstw rolnych". "Dzisiaj mamy wreszcie ludzi przy władzy, którzy rzeczywiście troszczą się o polskiego rolnika" - stwierdził.

mor/TVP Info/Fronda.pl