Andrzej Duda chce w Warszawie pomnika Tadeusza Mazowieckiego

,,Były morderstwa w 1989 roku, szczególnie księży, ale nie doszło do walk na ulicach, nie doszło do starć, komuniści nie bronili się z bronią w ręku'' - powiedział Duda. Jak zaznaczył, wszystko ma ,,swoją cenę''. Jego zdaniem choć wielu ludzi ucierpiało na zmianac w 1989 roku, to jednak ,,globalnie opłacało się tę cenę zapłacić'', bo dziś młodzi Polacy mają ,,zupełnie inne warunki rozwojowe''.