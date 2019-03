Andrzej Adamczyk: Walczymy z komunikacyjnym wykluczeniem Polaków

To nie będzie tworzenie nowych podmiotów przez państwo, czyli przedsiębiorstw transportu samochodowego, to przede wszystkim współpraca z samorządami. Bez niej nie jesteśmy w stanie walczyć z wykluczeniem komunikacyjnym - mówił na antenie radiowej Jedynki Andrzej Adamczyk, minister infrastruktury.

W "Sygnałach dnia" minister tłumaczył, że państwo będzie dofinansowywać istniejące firmy transportowe. - To nie będzie tworzenie nowych podmiotów przez państwo, czyli przedsiębiorstw transportu samochodowego, to przede wszystkim współpraca z samorządami. Bez niej nie jesteśmy w stanie walczyć z wykluczeniem komunikacyjnym. Używam takiego języka wojennego, mówię to wprost - walczymy z wykluczeniem komunikacyjnym Polaków w części miejscowości w naszym kraju - mówił. - Nie uczynimy tego bez współpracy z samorządami. Mamy tak zbudowany ten projekt ustawy, że wychodzimy wręcz naprzeciw oczekiwaniom samorządowców - dodał.

- Państwo dofinansowuje deficyt w połączeniach autobusowych. Dlaczego zlikwidowano część linii, dlaczego linie nie powstają? Ponieważ są deficytowe. Uznaliśmy, że jeżeli tak jest, to państwo jest w obowiązku zapewnić obywatelom transport z ich miejsc zamieszkania, transport do pracy, transport do lekarza, do szkoły. Państwo mu si uczestniczyć w likwidacji tego deficytu - zaznaczył.