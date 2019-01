Andruszkiewicz zdradza kulisy wejścia do rządu

"Odbyłem rozmowę z ministrem Markiem Zagórskim i opowiedziałem mu, jaką mam wizję działania. Myślę, że moja wizja po prostu go przekonała. To na wniosek ministra Zagórskiego zostałem powołany"- mówi w rozmowie z "Super Expressem" Adam Andruszkiewicz, nowy wiceminister cyfryzacji.

Ta nominacja wywołała wiele kontrowersji. Politycy Platformy Obywatelskiej nazywają Adama Andruszkiewicza "agresywnym nacjonalistą", narodowcy mają natomiast za złe, że "sprzedał się" PiS-owi. Również byli koledzy z Kukiz'15 nie przebierają w słowach. W ocenie wicemarszałka Stanisława Tyszki nowy wiceminister to "Misiewicz Morawieckiego". Część krytyków zwraca uwagę również na młody wiek polityka (Andruszkiewicz urodził się w r. 1990- przyp. red.), niewielkie doświadczenie (to jego pierwsza kadencja w Sejmie) czy brak kompetencji w dziedzinie podległej ministerstwu, do którego dołączył (poseł jest absolwentem stosunków międzynarodowych- przyp. red.). Pojawia się również sprawa kilometrówek. Pytany o krytyczne głosy na temat swojej nominacji, Andruszkiewicz podkreślił: